Названа самая прослушиваемая песня прошлого века

Песня Bohemian Rhapsody группы Queen признана самой прослушиваемой композицией прошлого века на стриминг-сервисах.

Как сообщает медиахолдинг Universal Music Group в Twitter, композиция была прослушана более 1,5 млрд раз.

Автором песни является лидер британской группы Фредди Меркьюри. Он написал ее в 1975 году. Интересно, что композицию можно разбить на шесть разных по стилю частей, которые представляют отдельные музыкальные направления: оперу и балладу, пение а капелла и хэви-метал.

На момент релиза Bohemian Rhapsody стала самой дорогой записью в истории звукозаписывающих компаний.

Напомним, что 1 ноября этого года в российский прокат вышел фильм "Богемская рапсодия". Это рассказ о том, как группа Queen достигала успеха. В нашей стране кассовые сборы картины составили 14 млн долларов.