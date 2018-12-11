Онкологических больных обследуют за 14 дней

Сроки ожидания КТ- и МРТ-исследований для онкобольных сокращены до 14 дней. Это - максимальный срок для проведения процедуры со дня назначения. Ускоренные темпы обследования больных раком предусмотрены в новой программе госгарантий бесплатной медпомощи на ближайшие три года, утвержденной сегодня правительством России.

Понятно, что программа государственных гарантий касается всех направлений медицинской помощи, оказываемых в рамках ОМС. Регионы должны будут утвердить свои территориальные программы госгарантий в соответствии с федеральными нормами, отраженными в федеральном документе.

Для с пациентов с онкологическими заболеваниями при амбулаторном лечении уменьшены предельные сроки ожидания компьютерной (в том числе однофотонной эмиссионной) и магнитно-резонансной томографии, а также ангиографии - не более 14 дней со дня назначения. Для всех остальных пациентов сроки остаются прежними - не более 30 дней.

Напомним, ранее в Минздраве сообщали о том, что и сроки ожидания специализированной медпомощи для раковых больных не должны превышать 14 календарных дней с момента получения гистологического исследования опухоли или с момента установления диагноза. Теперь эта норма также внесена в программу госгарантий. Средние нормативы объема медпомощи по профилю "онкология" и финансовых затрат на единицу объема такой помощи, установленные впервые, в больницах и дневных стационарах в 2019 году составят 76,7 тысячи и 70,5 тысячи рублей соответственно.

Что касается других видов медицинской помощи, в частности, установлен норматив объема помощи и финансовых затрат при проведении ЭКО -113,9 тысячи рублей. При проведении профосмотров, включая диспансеризацию, за счет средств ОМС одно посещение в поликлинике будет стоить в 2019 году 1019,7 рубля.

Чтобы повысить роль диспансеризации и улучшить качество ее проведения, впервые вводятся дополнительные критерии для оценки работы медучреждений. Так, теперь будет учитываться доля впервые выявленных заболеваний во время диспансеризации в соотношении с общим количеством впервые установленных диагнозов за год. Аналогичный показатель предусмотрен и при проведении диспансеризации граждан "старше трудоспособного возраста".

Также расширяется перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, которые со следующего года входят в базовую программу ОМС и будут финансироваться из средств ФОМС. Речь идет об операциях эндопротезирования суставов конечностей, а также проведения ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца.