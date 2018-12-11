Первый премиальный: тест-драйв пикапа Mercedes-Benz X-Class

В России стартовали продажи топовой модификации первого пикапа от Mercedes-Benz - модели X-Class. С трехлитровым дизельным V6 и богатым для сегмента "грузовиков" оснащением X350d претендует на звание самого роскошного пикапа. "РГ" опробовала новинку в городе, на трассе и на проселочных дорожках лесов Владимирской области, чтобы проверить справедливость данного утверждения.

Экстерьер

Вопреки моде на агрессивный технократичный дизайн пикапов и мнению, что идеальный представитель класса должен быть похож на помесь трактора, асфальтоукладчика и грейдера, Mercedes-Benz X-Class выглядит миролюбиво и гуманно. На дружелюбной "морде" застыло выражение неподдельного любопытства, формируемое копирующими форму приподнятой брови светодиодными линиями в передней оптике.

Если смотреть на машину в профиль, резких линий также не обнаружить. X-Class округлый и гладкий, как камень, обточенный морскими волнами. И все же, если приглядеться, в его дизайне можно усмотреть аллюзии на монструозный шестиколесный пикап G-Class, выпущенный ограниченной серией.

Техника

Под капотом у X350d установлен трехлитровый турбодизельный V6 с отдачей в 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Помимо него, покупатель волен выбирать между модификациями X250d и X220d. Гамма двигателей представлена исключительно агрегатами на тяжелом топливе. 250-й и 220-й развивают мощность в 190 и 163 л. с. соответственно.

Логично было бы предположить, что именно на них придется львиная доля продаж пикапа из Штутгарта. Но нет. Согласно прогнозам и результатам фокус-групп, именно топовый X350d сформирует ядро аудитории "грузовика". Клиенты готовы переплатить за лучшие ощущения от вождения.

Кстати, пикап формально считается именно бортовым грузовым транспортом, поэтому на него распространяются отличные от легковых правила налогообложения. Так что пусть вас не пугает странная цифра в 258 л. с. при общепринятой практике дефорсирования моторов подобной мощности. На деле налог окажется примерно таким же, как у "легковушки" мощностью 249 л.с. Mercedes-Benz X-Class построен на одной платформе с Nissan Navara и все ключевые элементы конструкции делит с ним.

В основе X-Class лежит рама лестничного типа. Передняя подвеска - независимая на двойных поперечных рычагах, сзади "многорычажка" с жестким мостом. Причем задние амортизаторы здесь пружинные, как и передние, что нечасто встречается в сегменте победивших рессор.

Впрочем, не стоит с порога ругать немецкий пикап за родство с "японцем". Во-первых, Navara не так плох, а во-вторых, X-Class был значительно переработан инженерами Mercedes-Benz, а вкупе со своими мотором, АКПП и полным приводом едет "немец" совершенно по-другому.

На ходу

На большой скорости пикап тих и своей поступью действительно не сильно отличается от легковых собратьев, как и написано в маркетинговых материалах, которым обычно веры нет. Акустический фон комфортен для разговора вполголоса на скорости 120-140 км/ч. Шумы, конечно, присутствуют, но они не критичны, и слышны в большей степени не в районе передних стоек, а сзади, где заканчивается кабина и начинается кузов.

Динамика - изумительная! Тяги трехлитрового турбодизеля хватает всегда и везде, а разгон до 100 км/ч занимает достойные 7,5 секунды. Расход топлива на трассе составил около 8 литров на 100 км.

На ходу X350d очень сбитый, избыточных кренов и рыхлости, часто встречающихся у рамных машин, нет и в помине. Он действительно круто рулится. Хоть серпантины на скорости штурмуй!

Единственное напоминание о "грузовой" родословной - рамный тремор, легкая, еле заметная дрожь на хорошей дороге. От нее, увы, никуда не деться. От подобного недуга страдал и дореформенный "гелик", как и X-Class, построенный на раме лестничного типа.

К "автомату" 7G-TRONIC PLUS претензий не имею. Переключения быстрые и плавные, работы трансмиссии попросту не замечаешь, как и должно быть в идеале.

Интерьер

Главное, что нужно знать про салон X-Class - это салон Mercedes-Benz. Вопреки опасениям, он премиален, ладно скроен, вполне эргономичен, на вид приятен.

Приборы - аналоговые, краснокнижные. И красивые.

Кресла удобные и цепкие, хоть и не могут похвастать десятками регулировок.

Фирменные мерседесовские дефлекторы климатической системы выполнены в виде авиационных турбин и являются истинным украшением интерьера.

Центральная секция заднего стекла оснащена электроприводом - ее можно отодвинуть в сторону, чтобы погрузить длинномеры.

Выбор вариантов отделки традиционно широк. В комплектациях попроще - пластик под алюминий, а можно заказать и настоящий деревянный шпон.

Однако нельзя не упомянуть пару огрехов. Во-первых, находясь внутри, нет ни одного способа понять, заблокированы ли замки. На дверных ручках нет поворотной секции, по положению которой можно понять, открыты ли двери. Нет и фирменных штырьков на дверях. Нет даже индикации блокировки в виде замочка/ключа на приборной панели!

Центральная консоль "разорвана" пополам большой пустой вставкой пластика, на которой нет нет ничего и которая не несет в себе никакого смыслового наполнения. Просто почему-то блок управления климат-контролем уехал в "подвал", и до некоторых кнопок добраться проблематично, особенно когда рычаг КПП переведен в крайнее положение P.

Бездорожье

X-Class - настоящий "проходимец". Он рамный, имеет задний мост, оснащен фирменным постоянным полным приводом 4Matic с понижающей передачей и блокировкой межосевого и заднего дифференциалов. Последняя, впрочем, предлагается в качестве опции. Распределение крутящего момента между осями осуществляется по умолчанию в пропорции 40:60.

Заснеженная скользкая дорога нисколько не пугает X350d. А как уверенно он взбирается на холмы и пригорки! Стоит лишь включить блокировки.

По разбитой грунтовке пикап идет мягко, и лишь на самых больших ямах его может серьезно потряхивать.

Клиренс - 202 миллиметра спереди и 222 миллиметра сзади в случае с подвеской с увеличенным дорожным просветом. Автомобиль уверенно штурмует подъемы крутизной до 100 процентов, а вброд сможет преодолеть водное препятствие глубиной до 60 сантиметров.

Вывод

С задачей сделать пикап премиальным Mercedes-Benz справился. Однако с ним может сыграть злую шутку сложное позиционирование. Ведь конкуренцию X-Class составят не другие среднеразмерные пикапы типа Mitsubishi L200, Toyota Hilux и Volkswagen Amarok.

В их сторону потенциальные покупатели пикапа от Mercedes-Benz, готовые выложить за трехлитровую версию от 3,9 миллиона рублей (а с учетом дополнительного оборудования ценник легко преодолеет отметку в 5 миллионов рублей), даже не смотрят.

"Грузовику" с трехлучевой звездой на капоте предстоит вступить в схватку за расположение состоятельных любителей активного образа жизни с роскошными внедорожниками вроде Range Rover и Lexus LX. Им X-Class даст фору в утилитарности, однако на данный момент все же проиграет в богатстве внутреннего убранства и длине списка предлагаемых опций. А что перевесит - покажет время.