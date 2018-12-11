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11.12.2018 09:30
Рубрика: Власть

Посольство РФ оценило изменение рекомендаций США по поездкам в Россию

Москва положительно восприняла решение Госдепартамента США исключить Россию из стран, куда гражданам Соединенных Штатов следует пересмотреть свой визит. Об этом сообщили в российском посольстве в США.

"С удовлетворением восприняли снятие Госдепом безосновательных рекомендаций американским гражданам "передумать посещать Россию", - говорится в официальном комментарии диппредставительства. - Теперь их призывают лишь "соблюдать повышенную осмотрительность". Видим в этом признание очевидной реальности".

Фото: Reuters
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При этом в посольстве напомнили, что только в период чемпионата мира по футболу в российской столице побывало 167 тысяч американских граждан, которые смогли увидеть "совсем не ту Россию", которую показывают в западных СМИ с "подачи русофобских кругов во власти".

"Старые страшилки просто перестали работать", - заключили в дипломатическом представительстве.

Отметим, с января 2018 года Госдеп разделил потенциально опасные для граждан Соединенных Штатов страны на четыре категории: где необходимо "проявлять осторожность", "проявлять повышенную осторожность", куда стоит "пересмотреть поездку", а также куда лучше "не ехать".

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