Премьер Беларуси принял участие в церемонии открытия посольства Судана

Красно-бело-черный горизонтальный триколор взвился у здания посольства Республики Судан в белорусской столице в присутствии главы этого африканского государства Омар Хасана Ахмед аль-Башира. Он уверен, что с открытием посольства удастся поднять двухсторонние отношения на новый уровень. Уверенность в этом ему придает "политическая стабильность и хорошее экономическое развитие".

"Мы искренне рады, что на открытии миссии присутствует лично глава суданского государства. Это исключительный случай, который является подтверждением высокого уровня связей и взаимопонимания между руководством наших стран", - подчеркнул на церемонии премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Приветствуя назначение посла восточноафриканской страны, он подтвердил готовность белорусской стороны оказывать необходимую поддержку и содействие в работе миссии дружественного государства. Наглядным подтверждением того, что для суданской стороны открыты все двери, является вручение послом сразу после прибытия в Минск верительных грамот президенту Беларуси, а также состоявшиеся встречи главы суданской дипмиссии со спикером парламента, министром иностранных дел и другими руководителями республики.

"Наше обоюдное желание в развитии совместных проектов - хорошая основа для двустороннего сотрудничества", - подчеркнул на церемонии президент Судана. Он выразил надежду на открытие в ближайшее время белорусского дипломатического представительства в Хартуме, информирует БЕЛТА.

