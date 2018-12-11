Путин допустил внесение изменений в закон о митингах

Владимир Путин не возражает против корректировок действующего закона о митингах, но решение должно быть взвешенным.

Во вторник, 11 декабря, Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, выслушал общественников и прокомментировал ряд их предложений.

Так, президент согласился с необходимостью усилить контроль правозащитников над деятельностью системы исполнения наказаний. Об этом говорил Михаил Федотов, который сохранил должность председателя и в обновленном составе Совета.

Федотов также предложил вернуться к обсуждению совершенствования закона о митингах и создавать культуру свободы собраний и демонстраций "без издевательских отказов согласований, без неопознанных казачьих нагаек, но и без провокаций со стороны организаторов".

"По поводу возможных изменений в закон о митингах, шествиях. Почему нет? Надо только подумать и взвешенное решение принять", - не возражал президент.

В то же время он обратил внимание на слова Федотова о том, что глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и тут "умела находить компромисс".

"Значит, в условиях и действующего закона можно эти компромиссы находить, если есть желание их искать", - заметил президент.

Не возражает он и против совершенствования действующей системы помилования. В этой работе должны принимать участие региональные омбудсмены, согласен Путин.