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11.12.2018 19:48
Рубрика: Власть

Путин допустил внесение изменений в закон о митингах

Текст: Александра Белуза
Владимир Путин не возражает против корректировок действующего закона о митингах, но решение должно быть взвешенным.

Во вторник, 11 декабря, Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, выслушал общественников и прокомментировал ряд их предложений.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Так, президент согласился с необходимостью усилить контроль правозащитников над деятельностью системы исполнения наказаний. Об этом говорил Михаил Федотов, который сохранил должность председателя и в обновленном составе Совета.

Федотов также предложил вернуться к обсуждению совершенствования закона о митингах и создавать культуру свободы собраний и демонстраций "без издевательских отказов согласований, без неопознанных казачьих нагаек, но и без провокаций со стороны организаторов".

"По поводу возможных изменений в закон о митингах, шествиях. Почему нет? Надо только подумать и взвешенное решение принять", - не возражал президент.

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В то же время он обратил внимание на слова Федотова о том, что глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и тут "умела находить компромисс".

"Значит, в условиях и действующего закона можно эти компромиссы находить, если есть желание их искать", - заметил президент.

Не возражает он и против совершенствования действующей системы помилования. В этой работе должны принимать участие региональные омбудсмены, согласен Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Президент Совет по правам человека Закон о митингах
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