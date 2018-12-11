Путин простился с правозащитницей Людмилой Алексеевой

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии прощания со старейшей российской правозащитницей Людмилой Алексеевой в Центральном доме журналиста.

Глава государства поднялся на сцену, где установлен гроб, и положил букет красных роз, передает РИА Новости. Затем российский лидер подошел к сыну покойной, обнял его и после беседы с ним покинул зал.

Ранее Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким известной правозащитницы. Президент высоко оценил вклад Алексеевой в становление гражданского общества в России и отметил, что уважал ее твердую, принципиальную позицию по многим вопросам жизни нашего государства.

Сообщается, что позднее 11 декабря Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества по правам человека, членом которого являлась Алексеева.

Траурная церемония продлится до 13:00. После этого тело Алексеевой кремируют, а прах захоронят в семейной могиле на Троекуровском кладбище.

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева ушла из жизни 8 декабря в возрасте 91 года. Защите прав человека она посвятила 52 года своей жизни и по праву считалась одним из самых авторитетных специалистов в правозащитных кругах.