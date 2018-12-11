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11.12.2018 12:54
Рубрика: Власть

Путин простился с правозащитницей Людмилой Алексеевой

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии прощания со старейшей российской правозащитницей Людмилой Алексеевой в Центральном доме журналиста.

Глава государства поднялся на сцену, где установлен гроб, и положил букет красных роз, передает РИА Новости. Затем российский лидер подошел к сыну покойной, обнял его и после беседы с ним покинул зал.

Ранее Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким известной правозащитницы. Президент высоко оценил вклад Алексеевой в становление гражданского общества в России и отметил, что уважал ее твердую, принципиальную позицию по многим вопросам жизни нашего государства.

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Сообщается, что позднее 11 декабря Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества по правам человека, членом которого являлась Алексеева.

Траурная церемония продлится до 13:00. После этого тело Алексеевой кремируют, а прах захоронят в семейной могиле на Троекуровском кладбище.

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева ушла из жизни 8 декабря в возрасте 91 года. Защите прав человека она посвятила 52 года своей жизни и по праву считалась одним из самых авторитетных специалистов в правозащитных кругах.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Утраты Президент
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