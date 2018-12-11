В Москве проходит прощание с Людмилой Алексеевой

В Центральном доме журналиста в Москве началась церемония прощания со старейшей российской правозащитницей Людмилой Алексеевой, ушедшей из жизни 8 декабря в возрасте 91 года.

Среди пришедших проводить Алексееву в последний путь - спикер Госдумы Вячеслав Володин, первые ряды в зале занимают сотрудники иностранных дипломатических миссий. Ожидается, что проститься с правозащитницей приедет и президент России Владимир Путин.

Церемония прощания продлится до 13:00. После этого, как сообщил глава СПЧ Михаил Федотов, Алексееву кремируют, а ее прах затем захоронят в семейной могиле на Троекуровском кладбище.

"Она предпочла кремацию, это была ее воля. Кремация будет на Троекуровском кладбище в присутствии только родных и близких. После этого прах захоронят в семейной могиле", - сообщил Федотов в беседе с РИА Новости.

Глава Московской Хельсинкской группы, правозащитница Людмила Алексеева скончалась на 92-м году жизни в московской городской клинической больнице № 15. Несмотря на болезнь, она до последних минут своей жизни продолжала заниматься любимым делом. Алексеева по праву была одним из самых авторитетных специалистов в правозащитных кругах. В 1976 году она вошла в состав еще только создаваемой Московской Хельсинкской группы, а в 1996 году - возглавила ее. Российскую правозащитницу дважды выдвигали на Нобелевскую премию мира, а в 2017 году она была удостоена Государственной премии России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.