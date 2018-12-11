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11.12.2018 13:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Похищенную в Твери девочку нашли под Калугой

Текст: Антон Валагин (Тверь)

Пятилетняя девочка, похищенная в понедельник из частной школы в Твери, найдена у родственников в Калужской области. Ребенок здоров.

Неизвестная попыталась похитить ребенка в красноярской больнице

Напомним, с заявлением о пропаже ребенка обратился его отец. Правоохранители быстро выяснили, что девочку из школы забрал ее дедушка, усадил в машину и увез в неизвестном направлении. В Твери ввели план "Перехват".

- Ребенка нашли у бабушки с дедушкой в Калужской области. Полицейские убедились, что с девочкой все в порядке, опросили дедушку. После смерти матери между отцом и дедом возник спор, кто должен воспитывать ребенка,  - рассказала представитель управления СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

По факту похищения малолетней проводится доследственная проверка.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь ЦФО Калужская область
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