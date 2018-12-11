Похищенную в Твери девочку нашли под Калугой

Пятилетняя девочка, похищенная в понедельник из частной школы в Твери, найдена у родственников в Калужской области. Ребенок здоров.

Напомним, с заявлением о пропаже ребенка обратился его отец. Правоохранители быстро выяснили, что девочку из школы забрал ее дедушка, усадил в машину и увез в неизвестном направлении. В Твери ввели план "Перехват".

- Ребенка нашли у бабушки с дедушкой в Калужской области. Полицейские убедились, что с девочкой все в порядке, опросили дедушку. После смерти матери между отцом и дедом возник спор, кто должен воспитывать ребенка, - рассказала представитель управления СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

По факту похищения малолетней проводится доследственная проверка.