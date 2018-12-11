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11.12.2018 12:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В московском метро начали размещать информацию на ступенях эскалатора

Московский метрополитен приступил к тестированию новых поверхностей для размещения информационных стикеров. Речь идет о ступенях эскалаторов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки, первые стикеры разместили на вертикальных поверхностях ступеней трех эскалаторов, которые ведут с платформы "Делового центра" в торговый центр "Афимол" и на станцию "Выставочная".

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Пассажиры метро смогут увидеть изображение, сложенное из отдельных фрагментов, каждый из которых будет размещен на отдельной ступеньке.

На первых установленных стикерах уже разместили информацию о транспортной карте "Тройка" и о том, как с ее помощью попасть в Третьяковскую галерею, Планетарий или на ледовый каток на ВДНХ.

Отмечается, что такие стикеры установили в рамках эксперимента, который продлится в течение 90 дней. Подведя итоги тестовой эксплуатации, московский метрополитен примет решении о дальнейшем использовании оригинальной площадки для размещения информации.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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