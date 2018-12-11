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11.12.2018 21:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новый стимул для города

Как перенос столицы ДФО повлияет на будущее Владивостока
Текст: Анна Бондаренко, Татьяна Дмитракова
Российская газета - Федеральный выпуск №7742 (279)
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, подписав соответствующее распоряжение.

Как подчеркивают приморские власти, де-факто Владивосток уже является столицей Дальнего Востока, лидируя по численности населения, вкладу в региональный продукт, привлеченным инвестициям. С экономической точки зрения Владивосток является и бизнес-столицей.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Олег Кожемяко уверен, статус столицы дает городу и всему краю новый стимул к развитию: "Для жителей Приморья это возможность видеть перспективы карьерного роста для молодежи, новые рабочие места. Это возможность сегодня, здесь и сейчас решить вопрос федерального уровня. Безусловно, статус административного центра федерального округа - это дополнительные денежные средства, которые придут во Владивосток".

Ожидается, что деньги пойдут на усовершенствование программы во всех значимых сферах жизни. Речь идет о новом качестве дорог, доступной высокотехнологичной медпомощи, возможности не покидая пределы родного региона получить качественное образование.

Доцент департамента социальных наук Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Кирилл Колесниченко считает, что перенос столицы целесообразен по нескольким причинам.

- Во-первых, это сосредоточит все рычаги управления в одном месте. Сейчас так или иначе функции размыты между двумя городами. Все дипломатические представительства находятся во Владивостоке, что свидетельствует о том, что с точки зрения международного партнерства Владивосток более привлекателен. Проще будет иностранному бизнесу: иностранные предприниматели, особенно азиатские, полагают, что все вопросы решаются в столице. Во-вторых, крупные компании смогут открывать свои головные офисы и представительства именно с привязкой к месту расположения столицы, - говорит он.

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
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Владимир Климанов, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС при президенте РФ, директор Института реформирования общественных финансов, считает, что нужно помнить, что экономические решения в нашей стране тесно связаны с политическими.

- И перенос центра Дальневосточного федерального округа во Владивосток будет серьезным преимуществом для города,- отмечает он. - Ведь теперь сюда потянутся и представители крупных бизнес-структур. Кроме того, новый статус можно хорошо брендировать и "продавать". Это хорошая пиаровская составляющая.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск ДФО Приморский край Владивосток
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