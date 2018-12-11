Как перенос столицы ДФО повлияет на будущее Владивостока

Как подчеркивают приморские власти, де-факто Владивосток уже является столицей Дальнего Востока, лидируя по численности населения, вкладу в региональный продукт, привлеченным инвестициям. С экономической точки зрения Владивосток является и бизнес-столицей.

Олег Кожемяко уверен, статус столицы дает городу и всему краю новый стимул к развитию: "Для жителей Приморья это возможность видеть перспективы карьерного роста для молодежи, новые рабочие места. Это возможность сегодня, здесь и сейчас решить вопрос федерального уровня. Безусловно, статус административного центра федерального округа - это дополнительные денежные средства, которые придут во Владивосток".

Ожидается, что деньги пойдут на усовершенствование программы во всех значимых сферах жизни. Речь идет о новом качестве дорог, доступной высокотехнологичной медпомощи, возможности не покидая пределы родного региона получить качественное образование.

Доцент департамента социальных наук Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Кирилл Колесниченко считает, что перенос столицы целесообразен по нескольким причинам.

- Во-первых, это сосредоточит все рычаги управления в одном месте. Сейчас так или иначе функции размыты между двумя городами. Все дипломатические представительства находятся во Владивостоке, что свидетельствует о том, что с точки зрения международного партнерства Владивосток более привлекателен. Проще будет иностранному бизнесу: иностранные предприниматели, особенно азиатские, полагают, что все вопросы решаются в столице. Во-вторых, крупные компании смогут открывать свои головные офисы и представительства именно с привязкой к месту расположения столицы, - говорит он.

Владимир Климанов, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС при президенте РФ, директор Института реформирования общественных финансов, считает, что нужно помнить, что экономические решения в нашей стране тесно связаны с политическими.

- И перенос центра Дальневосточного федерального округа во Владивосток будет серьезным преимуществом для города,- отмечает он. - Ведь теперь сюда потянутся и представители крупных бизнес-структур. Кроме того, новый статус можно хорошо брендировать и "продавать". Это хорошая пиаровская составляющая.