Путин одобрил перенос столицы Дальнего Востока

Столицей Дальнего Востока станет Владивосток. Президент согласился с предложением врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе главного города Дальневосточного федерального округа из Хабаровска.

Ранее об этом сообщило издание РБК. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам эту информацию.

С идеей переноса столицы в октябре выступил врио главы Приморья Олег Кожемяко. Его аргументы были следующие: во Владивостоке проводят Восточный экономический форум, приезжают мировые лидеры, да и проекты, драйверы развития округа, запущены именно там.

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и полпредству к декабрю подготовить главе государства доклад о переносе столицы Дальнего Востока - с технико-экономическим обоснованием, датами, затратами и преимуществами.

"По сути дела президент дал согласие на инициативу Кожемяко, соответственно сейчас это согласие уже в виде поручения будет реализовываться", - заявил сегодня Песков журналистам.

