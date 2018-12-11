На помощь отшельнице Агафье Лыковой из Кемерова вылетит вертолет

В администрации Кемеровской области готовят вертолет, чтобы отвезти провизию известной таежной отшельнице Агафье Лыковой. Сегодня в середине дня к ней вылетит губернатор региона Сергей Цивилев.

- Вылет намечен на 12 часов местного времени, - сообщили корреспонденту "РГ" в областной администрации. - Губернатор решил сам навестить отшельницу после того как узнал, что ей нужна помощь, и передать необходимые продукты.

Напомним, что накануне 74-летняя сибирская отшельница Агафья Лыкова сообщила о своем бедственном положении, дозвонившись из тайги по спутниковому телефону до кинодокументалиста из Красноярска Андрея Гришакова. Женщина рассказала, что у нее практически закончились все припасы, заготовленные на зиму.

Многие годы Лыковой, живущей одной в глухой тайге, помогал теперь уже бывший губернатор области Аман Тулеев, отправляя ей с оказией провизию. После его отставки общественники опасались, что отшельница останется без поддержки.

По мнению Андрея Гришакова, Агафью Лыкову уже приучили к помощи и такая поддержка ей необходима, поскольку она - единственный представитель российского старообрядчества, знаток отечественного средневековья. Отшельница - оставшаяся в живых представительница семьи староверов, которые поселились в глухой сибирской тайге еще в 1937 году. Геологи обнаружили эту семью в Западных Саянах в 1978 году.