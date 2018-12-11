В Омске пенсионер на иномарке сбил четырех пешеходов

В Омске на улице 25-я Рабочая 70-летний омич, находящийся за рулем автомобиля Honda, сбил четырех пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба областного МВД.

По данным ведомства, в результате наезда пострадали девятилетняя девочка, десятилетний мальчик, а также две девушки - девятнадцати и двадцати восьми лет. Они обратились за медицинской помощью.

Полицейские проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины происшествия. По предварительным данным, пешеходы сами нарушили правила.

- Водитель 1947 года рождения по улице 25-я Рабочая, в районе дома №25 допустил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте, - отметили сотрудники омской госавтоинспекции.