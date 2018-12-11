Роскачество проверит топливо на АЗС

Роскачество запускает проект по проверке качества топлива. "Пилотом" будет Ставропольский край, где после нового года будут проверен бензин на ста автозаправках.

Проект будет реализован совместно с Минпромторгом России и Росстандартом.

После того, как итоги будут подведены, аналогичные проверки пройдут в других регионах.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, топливо проверят досконально. Бензин марки АИ 92 исследуют по 30 критериям безопасности и качества.

Как отмечают в Роскачестве, чаще всего топливо фальсифицируют на базах нефтепродуктообеспечения, где оно отгружается в розницу.

Уточняется, что результаты исследования, проведенного Роскачеством, направят вместе с протоколами в Росстандарт, после чего будут приняты административные меры реагирования по выявленным нарушениям. Результаты представят на Госкомиссии.