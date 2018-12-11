Футболисту Кержакову и его жене велели обследоваться у нарколога

В Петербурге приостановили производство по делу о разводе футболиста Александра Кержакова и его супруги Миланы. Пару направили на комплексную судебную экспертизу с участием эксперта-нарколога, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Решение об экспертизе было принято после рассмотрения Петроградским райсудом исковых заявлений супругов друг к другу.

Александр и Милана поженились в 2015-м году. Он — самый результативный бомбардир сборной России, сейчас тренирует юношескую сборную страны. Она — дочь сенатора Вадима Тюльпанова.

Весной 2018-го года пара заявила о разводе. У Кержаковых есть сын. Вопрос, с кем будет проживать ребенок, является для супругов принципиальным. На период бракоразводного процесса суд постановил, что сын Кержаковых будет проживать со своей матерью. Футболист несколько раз пытался обжаловать это решение.