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11.12.2018 13:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Голосование за название аэропортов вызвало вопросы у сенаторов

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации направит обращение в Общественную палату РФ в связи с тем, что у ряда сенаторов возникли вопросы к процедуре присвоения российским аэропортам имен знаменитых россиян. Такое решение было принято на пленарном заседании палаты 11 декабря.
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В частности, сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко сообщил, что многие его земляки не согласны с итогами голосования, согласно которым воздушная гавань города-героя получит имя последнего российского императора Николая Второго. "86 процентов жителей Мурманской области проголосовали за то, чтобы аэропорту оставили название "Город-герой Мурманск", - сообщил Чернышенко. Он также отметил, что за имя для аэропорта мог проголосовать любой желающий, что, по его мнению, не совсем корректно - в первую очередь, надо учитывать мнение жителей региона.

Фото: Ростех
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Сенатор от Тувы Людмила Нарусова считает, что голосование проводилось по не вполне понятной схеме, а сама идея присвоения имен аэропортам, уже имеющим название, противоречит закону о географических наименованиях. В частности, она высказалась в защиту исторического названия аэропорта Санкт-Петербурга, поскольку Пулково - это "не просто бренд", это символ героической борьбы за город в годы Великой Отечественной войны.

По мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, нарушения закона здесь нет, поскольку "никаких переименований аэропортов не будет". "Название остается старое, но параллельно с этим увековечивается память того или иного человека", - пояснила она.

"Я согласна, что не все учтено при подготовке и проведении, давайте направим предложения", - добавила спикер. "Давайте мы направим такие рекомендации в Общественную палату, организаторам этого конкурса и нашу позицию. Сама идея хорошая, правильная, но в первую очередь, конечно, должны учитывать мнение жителей", - заявила Валентина Матвиенко.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Напомним, конкурс "Великие имена России" был инициирован Обществом русской словесности, Русским географическим обществом, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом. Оператором проекта выступает Общественная палата Российской Федерации, которая сформировала оргкомитет, разработала порядок проведения конкурса.

Первый тур голосования уже завершен, определены победители по 42 воздушным гаваням. В частности, московские аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" получат имена Михаила Ломоносова и Александра Пушкина соответственно. Аэропорт Воронежа будет носить имя Петра Первого, Калининграда - императрицы Елизаветы Петровны. Еще по пяти аэропортам, в том числе "Пулково", проводится второй тур. Он завершится 23 декабря.

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