СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне

Петербургские следователи начали проверку обстоятельств, при которых в школьном бассейне отравилось 16 учеников, девять из них были госпитализированы.

В региональном СК отмечают, что сейчас в школе работают представители ведомства, осмотром школы также занимаются санитарные врачи и полицейские.

По предварительным данным, самочувствие ухудшилось у группы школьников в возрасте 13-14 лет. Одна из версий - подростки отравились хлором, который использовался при обработке бассейна.

По результатам проверки в Следственном комитете обещают принять процессуальное решение.