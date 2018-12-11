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11.12.2018 17:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские следователи начали проверку обстоятельств, при которых в школьном бассейне отравилось 16 учеников, девять из них были госпитализированы.

В региональном СК отмечают, что сейчас в школе работают представители ведомства, осмотром школы также занимаются санитарные врачи и полицейские.

В Петербурге подросток отравился на уроке физкультуры

По предварительным данным, самочувствие ухудшилось у группы школьников в возрасте 13-14 лет. Одна из версий - подростки отравились хлором, который использовался при обработке бассейна.

По результатам проверки в Следственном комитете обещают принять процессуальное решение.

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