В Ленобласти после смертельной аварии с маршруткой возбудили дело

В Ленинградской области по факту автокатастрофы у деревни Кипень возбуждено уголовное дело. В ДТП погибли два человека, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Расследование ведется в рамках статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

По предварительным данным, автомобиль Renault вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом марки ПАЗ, следовавшим по маршруту №650.

В автобусе пассажиры отделались ссадинами, основной удар пришелся на легковой автомобиль. Двое пассажирок скончались на месте. Женщина-водитель и 16-летняя девушка, находившаяся на пассажирском сидении, доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми травмами.

Один из главных вопросов, на который предстоит ответить следствию - почему иномарка потеряла управление на трассе.