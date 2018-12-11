В Петербурге захотели поставить памятник Цою у заброшенного кинотеатра

Петербургский депутат Денис Четырбок обратился в Смольный с предложением установить памятник Виктору Цою у бывшего кинотеатра "Орбита". Сейчас эта территория пустует, но парламентарий уверен: ничего страшного в такой локации нет, ведь поклонники творчества группы "Кино" настолько отпугивают горожан, что от идеи памятника рядом с жилыми домами они категорически отказываются.

Как сообщают в аппарате депутата, в Петербурге сейчас обсуждается идея установить памятник Виктору Цою на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого.

Место имеет прямое отношение к музыканту. В доме №99 по проспекту Ветеранов Виктор Цой жил со своей супругой и именно здесь он написал песни, ставшие впоследствии культовыми.

Но когда памятник предложили установить на перекрестке Ветеранов и Хрустицкого, местные жители стали возмущаться. Даже те, кто любит творчество группы "Кино" и с придыханием рассказывает о том, что когда-то по соседству жил сам Виктор Цой, опасаются фанатов группы, которые не отличаются примерным поведением.

Сейчас в Петербурге единственный памятник лидеру группы "Кино" установлен на Богословском кладбище на могиле музыканта. Возле памятника регулярно собираются поклонники творчества артиста, которые устраивают шумные посиделки и регулярно попадают в полицию за нападения на прохожих.

В связи со всем этим Четырбок предлагает компромиссное решение: поставить памятник на площадке, отдаленной от жилых домов. В частности, парламентарий считает, что памятник хорошо бы смотрелся у бывшего кинотеатра "Орбита", расположенного на улице Лени Голикова. Правда, и сама улица находится достаточно далеко от места, где жил Виктор Цой. Но в аппарате парламентария отмечают, что мнение местных жителей в данном случае принципиально.

Здание бывшего кинотеатра "Орбита" сейчас заброшено. В Петербурге уже несколько лет ведутся разговоры о том, чтобы его восстановить. Один из проектов - открыть там школу искусств. Денис Четырбок, в частности, предлагает назвать ее именем Виктора Цоя. Но пока проект далек от реализации, а возле здания собираются шумные компании, музыкальные предпочтения которых редкие прохожие предпочитают не уточнять ради собственной безопасности.