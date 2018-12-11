Роскомнадзор спросит Twitter и Facebook, где они хранят данные россиян

Роскомнадзор запросит у Twitter и Facebook информацию, где эти соцсети хранят данные россиян.

Несмотря на то, что переговоры велись с представителями этих ресурсов, пока служба не получала прямого ответа от Facebook о том, как соцсеть исполняет требования российского закона по хранению данных пользователей - граждан РФ на территории России, передает слова главы ведомства Александра Жарова РИА Новости. Информации нет и от другого ресурса.

И у Роскомнадзора нет оснований полагать, что Twitter и Facebook уже хранят данные в России. Скорее всего, службе придется составить протокол и прописать там сроки, в которые Twitter и Facebook должны будут локализовать базы данных.