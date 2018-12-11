Российские пловцы выиграли "серебро" ЧМ в эстафете

Сборная России по плаванию завоевала первую медаль чемпионата мира на короткой воде, который проходит в китайском Ханчжоу. В мужской кролевой эстафете 4х100 м наш квартет взял "серебро".

Владислав Гринев, Сергей Фесиков, Владимир Морозов и Климент Колесников уступили только американцам, которые опередили россиян всего на 0,08. Команда США установила новый рекорд мира (3.03,03). У российской четверки - национальный рекорд и рекорд Европы (3.03,11). Предыдущее европейское достижение (3.08,32) было установлено сборной Франции также в Китае, но еще в эру комбинезонов в 2008 году.

Третье место заняла команда Бразилии - 3.05,15.

В женской кролевой эстафете 4х100 м сборная России (Мария Каменева, Дарья Муллакаева, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко) стала пятой (3.32,48).

Напомним, что первый мировой рекорд на турнире установил японец Дайя Сето, который финишировал на дистанции 200 м баттерфляем за 1.48,24.