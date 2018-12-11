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11.12.2018 05:00
Рубрика: Экономика

С 2019 года заготовители леса начнут сами выбирать себе участки

Текст: Татьяна Панина
Видео: Алексей Михайлов, Александр Шансков
С первого января в России заработает заявительный принцип предоставления лесных участков для заготовки древесины, сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Валентик. Предприниматель на электронной карте лесов будет сам выбирать свободные участки.

На "деловом завтраке" в "Российской газете" главе Рослесхоза показали сюжет из Ленинградской области, подготовленный нашими собкорами (см. видео).

В нем говорилось, что механизм аренды остается непрозрачным. Арендаторы, получив тот или иной лесной участок, не осваивают его сами, а ведут себя, как рантье, то есть перепродают их другим предприятиям по значительно более высокой цене. В результате государство недополучает большой объем дохода от своих лесных ресурсов, а лесовосстановительные работы субарендаторы и вовсе не проводят. В итоге, заготовка леса в Ленинградской области сократилась на 23 процента. Предприниматель Юрий Раскин обратился к замминистра с такими вопросами: "Как контролируется предоставление аренды, и кто согласовывает субаренду?"

Фото: Яков Берлинер/РИА Новости
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Действительно, ответил Валентик, можно согласиться, что предоставление участков в аренду проходит не везде прозрачно. Но ситуация меняется, это уже не такое массовое явление. "Сейчас все торги, - пояснил замминистра, - проходят в электронном виде. В Лесном кодексе это - обязательное условие. Оно дает серьезный эффект. Очень сложно необъективно отказать в приеме корректно составленной заявки. Поэтому системное решение этого вопроса на первом этапе - электронные площадки".

Наступает и второй этап. С первого января 2019 года начинает работать совершенно другой принцип предоставления лесных участков. "Раньше орган власти субъекта Российской Федерации сам формировал лесной участок, - объяснил Валентик. - Кто инициировал эту процедуру, по каким критериям формировался участок, очень часто ответов на эти вопросы не было, в том числе и в бизнес среде. Такой участок появлялся, как правило, где-то "с задней двери". Кто-то заходил, просил: давайте мы выставим его на торги. В условиях бумажных торгов достаточно просто было сформировать условия, при которых выигрывал нужный победитель. Теперь законом вводится так называемый заявительный принцип работы. То есть сам потенциальный инвестор, сам предприниматель выбирает на электронной карте лесов нужный ему свободный участок". И орган власти не имеет права отказать в проведении аукцион".

Фото: depositphotos.com
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Третий этап. Лесные конкурсы. Это новый инструмент, который тоже вводится с первого января 2019 года. Чем отличается конкурс от аукциона? "Аукцион, - пояснил Валентик, - это просто цена. Кто больше предложил, тот и взял. Никаких требований к предприятию. А конкурс - это инструмент, который позволяет обеспечить сырьем уже действующие лесопромышленные предприятия, которые испытывают недостаток сырья для собственной переработки. То есть, мы конкурсы поставили вперед аукциона. Если на участок объявлен конкурс, то аукцион не проводится. Частично конкурсы решат проблему с рантье".

Почему частично? Потому что субаренда - только часть ее, считает Валентик: "Кстати, по конкурсам субаренда запрещена. Это уже прямая норма в Лесном кодексе. Но надо идти на следующий шаг. Предоставлять аренду только тем, у кого есть собственная глубокая переработка древесины. Этот шаг достаточно серьезный, потому что очень значительно перекраивает рынок. Он требует дополнительных консультаций. Я эту тему в Государственной Думе с коллегами из нашего профильного Комитета по природным ресурсам начинаю обсуждать".

В ближайшие дни "Российская газета" продолжит публиковать видеорепортажи по актуальным вопросам "делового завтрака" с главой Рослесхоза Иваном Валентиком

Экономика АПК Правительство Минприроды Рослесхоз РГ-Видео
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