Сайт народной милиции ДНР подвергся DDoS-атаке

Официальный сайт народной милиции Донецкой народной республики подвергся массированной DDoS-атаке.

"Установлено, что атака осуществлялась с украинских и прибалтийских IP-адресов", - сообщил начальник пресс-службы народной милиции Даниил Безсонов, слова которого приводит РИА Новости.

По словам Безсонова, атака произошла после обнародования планов вооруженных формирований Украины. Как сообщалось ранее, свыше 12 тысяч украинских силовиков и 90 единиц военной техники скопились на юге Донецкой области. По мнению народной милиции ДНР, наступление Киева должно начаться 14 декабря.

Главная задача украинских силовиков - установка контроля над участком границы между ДНР и РФ, а также захват территорий Новоазовского и Тельмановского районов.