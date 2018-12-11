Сергей Фесиков: На ЧМ в Ханчжоу начался отсчет до Токио-2020

Россияне уступили сборной США, которая финишировала с рекордом мира (3.03,03 секунды), всего 0,08 секунды.

Сергей, поздравляем с первой медалью сборной России на ЧМ в Китае!



Сергей Фесиков: Спасибо. Это тяжелая серебряная медаль. Хотя она с золотым отливом, с рекордом Европы и надеждой на будущее. В 2016 году на ЧМ в канадском Виндзоре ребята выиграли эту эстафету, однако сегодня мы снова вторые. Плыли быстрее мирового рекорда. К сожалению, этого хватило только для второго места. Но ребята отработали выше всяких похвал. Хотелось, конечно, проплыть быстрее. И ведь мы можем прибавить. Наш утренний состав - если бы на турнире можно было выставлять в финале две команды - мог сегодня стать третьим. У нас хорошая скамейка запасных. Так что потенциал есть.

Климент Колесников был финишером. Он расстроился, что не угнался за американцем?



Сергей Фесиков: Знаете, второе место - это всегда повод для расстройства. С одной стороны, радоваться хочется, с другой - колется. Климент тоже немного расстроился, но он сделал все, что мог. Все сделали. Да, могли быстрее, в том числе и я свой этап тоже мог проплыть быстрее. Но выложились на сто процентов, никаких претензий ни к кому быть не должно. Заплыв был мощный, плыли в волнах, даже я со своей массой и ростом "прыгал" как мог. Мы общались с ребятами, рассчитывали на результаты повыше. Но финал есть финал. Свою роль может сыграть любая мелочь. Но я рад, что в эстафетной команде есть восемь человек, которые готовы плыть на мировом уровне. Это наш бонус. Наш взгляд на Токио.

Готовитесь к Токио, смотрите только вперед?



Сергей Фесиков: С Настей (Фесикова - капитан команды, супруга Сергея Фесикова - прим. авт.) разговаривали с командой. Мы сказали: "Что бы ни было, но на этом ЧМ начинаются ваши Олимпийские игры. Именно здесь". За полтора года уже никто не сдерживается. Появляются новые имена, новые команды, растут результаты. Именно сейчас начинаем отсчет времени до Токио. Пошла борьба за места, за сотые.