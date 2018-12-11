Скандинавская кинозима-2018, часть первая: Дания

Кинократия вот уже в четвертый раз проводит марафон , описывающий все самое интересное, что можно увидеть в странах Скандинавии в предновогоднюю пору. И стартуем мы, как обычно, с родины ныне модного понятия "hygge" - Дании.

Главное место в программе, как обычно, занимают адвент-календари, волшебные истории о борьбе добра со злом, в которых добро всегда побеждает, а зло если и не оказывается раз и навсегда поверженным, то, по крайней мере, пристыженно отступает до следующей зимы. Подобные проекты, состоящие из 24 серий, исправно снимаются и в Дании, и в соседних странах уже без малого полвека. И в этом году в датском телерепертуаре присутствуют не только ленты местного производства. Что же касается преемственности и любви к классике жанра, то и ностальгирующим есть что вспомнить - как в эфире, так и на сайте Датской телерадиовещательной компании DR доступны несколько наивные, но очень приятные программы шестидесятых-восьмидесятых.

Однако начнем мы с относительно нового адвент-календаря, позиционируемого как главный рождественский сериал этого года. Это - "Тэо и волшебный талисман" (Theo & Den Magiske Talisman) 2016 года выпуска. Главный герой этой истории - маленький мальчик Тэо. Ему от природы присущи мечтательность и созерцательность, а также умение рисовать, что делает его объектом постоянных насмешек со стороны сверстников. Школьные будни больше похожи на отбывание неприятной повинности, за которым, правда, следует утешение - возможность провести остаток дня в обществе дедушки Харальда, искусного живописца, обладающего недюжинным воображением. В начале декабря Харальд принялся за роспись большого полотна над камином - на нем он изобразил волшебных существ из мифической страны Тананайя. Но в один прекрасный день, слишком увлекшись, он не рассчитал свои силы и упал со стремянки. Травма от падения вкупе с сердечным приступом становятся слишком сильным испытанием для стареющего организма - врачи опасаются скорой смерти, а Тэо лихорадочно пытается хоть чем-нибудь помочь. Он находит волшебный талисман - портал в Тананайю - и бесстрашно пускается на поиски того, что бы могло продлить жизнь дедушке. И делает он это не один, а в компании Симоне, новенькой девочки в их классе, в лице которой он наконец обретает друга. Роль Симоне, кстати, досталась одной из двух дочерей Николая Костера-Вальдау, Сафине Нивиаалук Костер-Вальдау.

Главным гостем этого года оказалась шведская "История Сельмы" (Selmas saga), покорившая два года назад сердца жителей государства с тремя коронами на гербе. Эта щемяще-грустная сказка повествует о поистине диккенсовском персонаже, перемещенном в начало двадцатого века. Маленькая Сельма Трасквист растет в очень бедной семье и, день за днем видя трудную жизнь своих домочадцев, отчаянно хочет им помочь, только вот вряд ли ей это под силу. Но вот - очередной мрачный вечер оборачивается интереснейшим знакомством. Укрываясь от метели, Сельма забежала в дом, оказавшийся жилищем странноватого ученого Эфраима фон Триппельхата, большого любителя путешествий. Более того, по его глубокому убеждению, географические открытия еще не завершились - на земле существует Царство Деда Мороза, до которого еще никто не добирался. Сельма загорается идеей пуститься на поиски таинственного места, где исполняются самые разные желания, веря, что и ее просьба не останется без ответа.

Представления с участием кукол, напоминающих персонажей "Улицы Сезам", получили два года назад датское воплощение на детском канале Ramasjang (в переводе - "шумное веселье"). 24-серийная эпопея для самых маленьких получила название "Рождество шумных гномов" (Ramajetternes Jul). Эти существа, в отличие от своих предков йеттов-великанов, совсем не страшные. Они проживают бок о бок с людьми в населенном пункте "Шумное веселье" (Ramasjang). В один прекрасный день веселое семейство странных созданий получает письмо от Деда Мороза - он официально уведомляет их о приеме на работу в качестве своих посыльных. Такое масштабное задание подразумевает перераспределение обязанностей среди оставшихся и необходимость объединить усилия для того, чтобы Рождество все-таки состоялось. И дети, пусть и в игровой форме, узнают о том, каким образом функционирует сказочное мини-общество: оно состоит из множества людей разных профессий, о них редко вспоминают, пока все идет как надо. Одно непредвиденное изменение - и весь слаженный механизм может дать сбой, а этого допустить никак нельзя.

Еще одним сюрпризом стал повторный выход на экраны игрового сериала двадцатидвухлетней давности "Мишкино рождество" (Bamses Julerejse). Мишка, Утенок и Цыпленок объединяют усилия для того, чтобы все отметили праздники как следует - с елкой, подарками и приподнятым настроением в придачу.

Ну а желающим окунуться в атмосферу семидесятых стоит посоветовать посмотреть очень милый кукольный сериал Jullerup Færgeby о жителях прибрежного городка с паромным сообщением и названием Юллеруп, под стать главному зимнему празднику.

Для школьников в прошлом году был снят сериал "Идеальное классное Рождество" (Klassens perfekte jul). В нем показана повседневная жизнь датских подростков: разделение по принципу "свой - чужой", дружба и интриги, непростые отношения в школьном коллективе, сложности, связанные с появлением в классе новичка, безудержное веселье, всегда приходящееся некстати, и все то, что, по мнению родителей, отвлекает их детей от учебы. Но, несмотря на кажущуюся неразрешимость некоторых ситуаций, в которые попадают тинейджеры, одно обстоятельство становится ясным - все рукотворные проблемы имеют решение, было бы желание выйти из зоны комфорта и прислушаться к кому-либо, помимо себя самого.

Поговорив о самом броском и ярком на датском телевидении, следует все же перейти к золотому фонду датских телепрограмм. Время их создания пришлось, как и во многих других странах, на семидесятые-восьмидесятые годы, когда привычный сегодня развлекательный телевизионный формат уже был создан, а тенденции к трансграничной унификации содержания программ, изничтожающие ныне любой намек на самобытность, еще были в зачатке. В этом году все желающие смогут посмотреть ироническое шоу с участием Ларсена и Пильгора (Deres juleassistance med Buster Larsen og Ulf Pilgaard).

К выдающимся адвент-календарям прошлого можно отнести "Рождество в Старом городе" (Jul i Gammelby) 1979 года выпуска, "Рождество и зеленые леса" (Jul og grønne skove) 1980-го и настоящий хит, "Рождество в замке" (Jul på Slottet), вышедший на экраны в 1986-м. В 2000-м старые традиции было решено развить в современном ключе, результатом чего стало "Рождество в Кронборге" (Jul på Kronborg), но, как часто бывает с попытками реанимировать признанные шедевры, результат получился хоть и милым, но достаточно скромным.

"Рождество в старом городе" носит, скорее, просветительский характер. В начале каждого выпуска ведущий рассказывает о рождественских традициях ушедших эпох, показывая артефакты из собрания музея города Орхуса. Во второй части зрителя погружают в историю, происходящую в Старом городе, историческом центре Орхуса. Там всем заправляет важный купец, замещающий также должность бургомистра. Декабрь уж наступил, а вестей от его корабля "Надежда" все нет, богатое воображение подсказывает множество объяснений случившемуся, одно хуже другого. И вот, отчаявшийся купец решает отменить Рождество, если корабль не войдет в порт до его наступления. Однако у части жителей совсем другие планы, и отказываться от привычных празднований они не собираются. Хитрые ниссы (гномы) объединяют свои усилия с детьми купца Мадсом и Метте, устраивают разные проделки и всячески намекают отцу семейства, что горячиться не стоит и праздник следует вернуть.

Сериал "Рождество и зеленые леса" имеет любопытное название, обыгрывающее датский эквивалент пословицы "наобещать с три короба". Его постигла та же участь, что и многие серии классического "Доктора Кто" - часть эпизодов попросту не уцелела. Создателей не раз обвиняли в невнятности происходящего и очень сдержанной праздничности, но зато там присутствует сюжетная линия с мумми-троллями, на радость всем поклонникам творчества Туве Янссон.

А вот "Рождество в замке" получилось в лучших традициях английской "Черной гадюки" (Blackadder), гремевшей в те годы на весь мир. Местом действия стал замок, оплот ветшающего и стремительно беднеющего королевства, где король живет явно не по средствам - и это при том, что ему как главнокомандующему побежденной стороны необходимо выплатить репарации победителям. Правда, расставания с золотом можно избежать, если выдать королевскую дочь, принцессу Миамайю, до наступления рождества. Граф Рабсенфукс и его племянник Юнкер Юкс из кожи вон лезут, чтобы расстроить еле наметившиеся планы, но правда все равно на стороне принцессы, получившей неожиданную поддержку от только что проснувшихся ниссов. А песня Det' sørme det' sandt december стала шлягером на все времена.