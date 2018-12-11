Стоимость ОСАГО вырастет в 20 регионах

Названы регионы, в которых стоимость обязательной страховки вырастет после того, как вступит в силу указание Центробанка о расширении тарифного коридора.

В этом списке двадцать регионов. А причина в том, что в этих регионах власти не понимают важности борьбы со страховым мошенничеством. А поэтому и не борются с ним. В результате пострадают ни в чем не повинные автовладельцы, которые будут платить за страховку больше. И только потому, что большая часть страховых денег пойдет на оплату фальшивых, постановочных аварий.

Рейтинг регионов, в которых развито такое мошенничество, давно и упорно публикует Российский союз автостраховщиков. Причем первое место в нем - отнюдь не призовое. Выявить регион, в котором процветает этот вид бизнеса, - несложно. Есть средняя частота страховых случаев. В России это 5,1 процента. Если их количество выше, значит, есть риск, что в регионе действуют мошенники. Однако необя­зательно. В Москве, например, частота страховых случаев - 5,7 процента. Но мошенники тут появляются в единичных случаях. Средняя выплата по России составляет 72 929 рублей. В Москве - чуть больше 67 тысяч. Несудебные выплаты в среднем по России составляют 14,9 процента. В Москве - 10,7 процента. При этом уровень выплат с учетом этих расходов в среднем по России составляет 84 процента. В Москве - 54 процента.

В Хабаровском крае все эти показатели несколько выше средних по России. Поэтому регион занял почетное 17-е место в списке регионов, где процветает мошенничество. Еще год назад он был на 47-м месте. Именно год назад здесь прошла встреча страховщиков с администрацией края и правоохранительными органами. Тогда в ней принимал участие заместитель Генерального прокурора России. Возможность появления страховых мошенников была воспринята очень серьезно. Но прошел год, мошенники занялись своим черным бизнесом в регионе, даже не стесняются публиковать объявления. А именно предлагают участие в таких махинациях с обучением. Причем компании, известные страховщикам как мошеннические.

Но никто никаких усилий для борьбы с ними не принимает.

По данным полиции, за год были раскрыты несколько сетей мошенников, разоблачены четыре организованные преступные группировки, занимающиеся откровенным обманом.

За год были раскрыты несколько сетей мошенников, разоблачены четыре организованные преступные группировки, занимающиеся откровенным обманом

По данным прокуратуры, уголовные дела возбуждаются по 53 процентам случаев. А если конкретнее, то было подано 58 заявлений от страховых компаний. По 31 случаю возбуждены уголовные дела. По 11 отказано. Остальные 27 еще находятся на стадии принятия решения.

С прошлого года не прошло ни одного совещания с участием страховщиков по страховому мошенничеству, хотя тогда было принято решение создать специальную межведомственную группу по этому вопросу.

Кстати, регионы, в которых такие группы созданы, довольно успешно противостоят махинаторам. Поэтому мошенники из них уходят в соседние регионы. Например, Амурская область ведет активную борьбу с таким бизнесом. Там по каждому случаю возбуждаются дела, ведется расследование. Поэтому оттуда мошенники переехали в Хабаровский край, где эта сфера деятельности остается нетронутой правоохранительными органами.

При этом сами страховщики говорят о том, что по некоторым случаям просто боятся подавать заявления в органы или судиться, чтобы не создать случайно прецедент. Речь идет об экспертизах аварий. По трассологии четко видно, что такие повреждения, которые указаны заявителем, не могли появиться в результате описанной аварии. Однако им проще заплатить, чем доказывать факт мошенничества. Ведь если суд хотя бы раз признает трассологическую экспертизу недопустимым доказательством, то этим самым в руки обманщиков попадет еще один козырь. Да, у нас не прецедентное право. Однако суды, как правило, пользуются решениями других судей по аналогичным делам.

В результате регион скатился на 17-е место в антирейтинге. Всего в нем 20 регионов. В том числе Северная Осетия, Волгоградская, Ростовская, Новосибирская области, Камчатский край. В этих регионах, после того как вступит в силу указание Центробанка о расширении тарифного коридора, стоимость полисов ОСАГО точно вырастет на 20 процентов.

По данным прокуратуры, уголовные дела возбуждаются по 53 процентам случаев страхового мошенничества. Фото: РИА Новости

Страховщики не будут работать себе в убыток.

Зато они предоставят скидки регионам, в которых мошенничество не сильно развито и которые не приносят убытков. В числе таких регионов Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Ленинградская область в их число не вошла. Но дело не в мошенниках, а в региональном коэффициенте. Не столь давно он был снижен.

В итоге страховые тарифы оказались недооцененными. Скорее всего, это страховщики исправят с помощью возможности повысить тариф.