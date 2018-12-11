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Трейлер: Владимир Машков с детьми грабит банк в Монте-Карло

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    11.12.2018, 17:10
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Central Partnership опубликован нестыдный "тизерный трейлер" "Миллиарда" - нового фильма постановщика дилогии "Дуxless" Романа Прыгунова - по сценарию Андрея Золотарева ("Притяжение" Бондарчука, "Моя прекрасная няня"). 

Жанрово ожидается комединый боевик, минутный тизер которого успел передать приветов "друзьям Оушена" и подмигнуть "Охоте на Пиранью". 

Фото: youtube.com/ Netflix
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Синопсис следующий: "Влиятельный банкир делает всё возможное, чтобы не делиться имуществом со своими незаконнорожденными сыновьями. Но когда его лишают всех денег, выясняется, что помочь Матвею могут только они".

Чтобы возместить утраченное состояние, миллиардер вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло. Для чего ему придется "выполнить еще более сложную задачу - вернуть доверие выросших без отца детей".

В центральной роли - Владимир Машков. Также снимались: Александра Бортич ("Полицейский с Рублевки"), Гела Месхи ("Сын отца народов"), Павел Чинарёв ("Маршрут построен"), Марина Петренко ("На игре"), Мария Миронова, Даниил Спиваковский, Дмитрий Астрахан.

В кино - с 18 апреля.

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