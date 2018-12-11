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11.12.2018 17:47
Рубрика: Видео

Видео: Легковушка на скорости рухнула в невидимую яму

Текст: Вадим Давыденко

Практикующие психологи различают несколько архетипов страшных снов, время от времени мучающих среднестатистического водителя. Про проколотое колесо в отсутствие "запаски", про закончившийся на пустой трассе бензин, про вставшего не с той ноги придирчивого гаишника и про внезапный гололед, когда не успел поменять летнюю резину.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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А после просмотра этого видео многим гарантированно начнет сниться еще один автокошмар - про залитую солнцем трассу в темных пятнах тени от деревьев на обочине. И про коварно притаившуюся в тени яму.

Где было снято это видео - в Центральной России, на Урале, в Сибири или еще где - сложно понять. Как и то, где сейчас находится владелец машины и регистратора, снявшего видео: в офисе страховой компании или в травматологии районной больницы. Судя по истошному крику на последних секундах ролика, перед его глазами пронеслась вся его жизнь и даже не один раз.

Одно можно сказать с уверенностью: дорожники, не огородившие эту траншею, сейчас получают на орехи от страховщиков и прокуратуры. По крайней мере, мы им этого искренне желаем.

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#видео #авто