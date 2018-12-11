Власти Украины вновь выставили на продажу российское судно "Норд"

Власти Украины повторно выставили на продажу российское рыболовецкое судно "Норд", снизив его стоимость на 10 процентов по сравнению с первой попыткой. Соответствующее сообщение размещено на сайте министерства юстиции Украины.

Аукцион по судну намечен на 26 декабря. Заявленная стартовая цена составляет около 1,46 миллиона гривен (примерно 52 тысячи долларов). При этом для участия в торгах необходимо внести гарантийный взнос в размере 101 тысячи гривен. В сообщении напоминают, что судно было построено в 1989 году в российском Азове. Его длина составляет 23,6 метра, ширина - 6,5 метра.

Сейнер "Норд" был задержан украинскими пограничниками в Азовском море в марте 2018 года. В октябре национальное агентство Украины по возврату активов (АРМА) выставило судно на продажу за 1,63 миллиона гривен (около 58 тысяч долларов), но аукцион не состоялся из-за отсутствия участников.