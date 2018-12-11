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11.12.2018 12:46
Рубрика: В мире

Власти Украины вновь выставили на продажу российское судно "Норд"

Текст: Игорь Дунаевский

Власти Украины повторно выставили на продажу российское рыболовецкое судно "Норд", снизив его стоимость на 10 процентов по сравнению с первой попыткой. Соответствующее сообщение размещено на сайте министерства юстиции Украины.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Аукцион по судну намечен на 26 декабря. Заявленная стартовая цена составляет около 1,46 миллиона гривен (примерно 52 тысячи долларов). При этом для участия в торгах необходимо внести гарантийный взнос в размере 101 тысячи гривен. В сообщении напоминают, что судно было построено в 1989 году в российском Азове. Его длина составляет 23,6 метра, ширина - 6,5 метра.

Сейнер "Норд" был задержан украинскими пограничниками в Азовском море в марте 2018 года. В октябре национальное агентство Украины по возврату активов (АРМА) выставило судно на продажу за 1,63 миллиона гривен (около 58 тысяч долларов), но аукцион не состоялся из-за отсутствия участников.

В мире экс-СССР Украина
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