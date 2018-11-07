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07.11.2018 17:35
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Украина не смогла продать с аукциона захваченное судно "Норд"

На Украине признаны несостоявшимися электронные торги по реализации арестованного российского сейнера "Норд".

"Торги не состоялись на основании отсутствия допущенных участников торгов", - приводит ТАСС слова из протокола госпредприятия "СЕТАМ", которое и занимается продажей "Норда".

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Отмечается, что всего на судно претендовало 12 потенциальных участников аукциона, но все их заявки были отклонены организатором торгов. Стартовая стоимость лота составляла примерно 1,63 млн гривен, что эквивалентно сумме в 3,85 млн рублей.

"Норду" 29 лет. Судно длиной 23,6 м и шириной 6,5 м было построено в Азове Ростовской области.

Напомним, сейнер с российскими моряками был задержан 25 марта. Капитана Владимира Горбенко обвинили сначала в нарушении порядка въезда на территорию Крыма "с целью причинения вреда интересам государства", а затем в незаконном вылове рыбы. Он остается на Украине. Членов экипажа назначили административный штраф и 30 октября обменяли на семерых рыбаков с Украины, которых ранее задержали за нелегальный промысел.

Киев намерен продать изъятый "Норд" для возмещения расходов на его содержание с марта по октябрь. В Крыму это намерение назвали международным воровством.

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