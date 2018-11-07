Украина не смогла продать с аукциона захваченное судно "Норд"

На Украине признаны несостоявшимися электронные торги по реализации арестованного российского сейнера "Норд".

"Торги не состоялись на основании отсутствия допущенных участников торгов", - приводит ТАСС слова из протокола госпредприятия "СЕТАМ", которое и занимается продажей "Норда".

Отмечается, что всего на судно претендовало 12 потенциальных участников аукциона, но все их заявки были отклонены организатором торгов. Стартовая стоимость лота составляла примерно 1,63 млн гривен, что эквивалентно сумме в 3,85 млн рублей.

"Норду" 29 лет. Судно длиной 23,6 м и шириной 6,5 м было построено в Азове Ростовской области.

Напомним, сейнер с российскими моряками был задержан 25 марта. Капитана Владимира Горбенко обвинили сначала в нарушении порядка въезда на территорию Крыма "с целью причинения вреда интересам государства", а затем в незаконном вылове рыбы. Он остается на Украине. Членов экипажа назначили административный штраф и 30 октября обменяли на семерых рыбаков с Украины, которых ранее задержали за нелегальный промысел.

Киев намерен продать изъятый "Норд" для возмещения расходов на его содержание с марта по октябрь. В Крыму это намерение назвали международным воровством.