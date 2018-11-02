Капитана украинского судна "ЯМК-0041" отпустили из СИЗО Симферополя

Капитан украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий, который вместе с командой моряков-браконьеров был задержан за незаконный промысел биоресурсов в Черном море, вышел из СИЗО №1 Симферополя в связи с изменением ему меры пресечения на подписку о невыезде. Вместе с ним освобождены еще два украинских моряка. Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Республике Крым Людмилы Лубиной.

- Освобождения удалось добиться благодаря многочисленным обращениям омбудсменов, - отметила Лубина. - Вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева, будучи в Крыму, решила вопрос материального обеспечения украинских моряков.

Напомним, после возвращения на родину семи моряков судна "Норд" в минувший вторник на Украине остался только капитан судна Владимир Горбенко, которому инкриминируют статью УК Украины о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о начале переговоров о его возвращении на родину. Как вариант как раз рассматривает возможность обмена на украинца Виктора Новицкого.

В то же время в обмен на освобожденных российских моряков на Украину были отпущены задержанные за браконьерство семь украинских рыбаков кораблей "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105". Виктор Новицкий оставался на тот момент в СИЗО № 1 Симферополя, и Татьяна Москалькова посетила его. После встречи она процитировала украинца: "Виктор говорит, что конечно скучает по родным, безумно хочет домой и надеется, что и украинская, и российская стороны найдут возможность гуманитарного разрешения этой проблемы, и люди попадут, наконец, к себе на Родину, к своим семьям".

Судно "ЯМК-0041" было задержано российскими пограничниками 4 мая у мыса Тарханкут. На борту находились пять членов экипажа - граждан Украины. В отношении капитана фелюги возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 256 УК РФ "Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения". Суд избрал Новицкому меру пресечения арест.