В Крыму арестовали капитана браконьерского судна с Украины

Решением суда российские пограничники арестовали капитана рыболовецкой мотофелюги "ЯМК-0041". Ему инкриминируют браконьерство у берегов Крыма. Об этом сообщила пресс-служба республиканского пограничного управления ФСБ.

По данным ведомства, капитану судна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержанный находится в следственном изоляторе, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В отношении капитана фелюги возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Судно "ЯМК-0041" было задержано российскими пограничниками 4 мая нынешнего года у западной оконечности Крыма. На борту находились пять членов экипажа. Все они граждане Украины.

- Благодаря своевременно принятым мерам крымскими пограничниками вытралено свыше 9 300 метров сетей, спасены 161 камбала-калкан, три акулы-катран, четыре травяных краба. Все животные возвращены в естественную среду обитания, - говорится в сообщении пресс-службы. - К сожалению, 46 особей дельфинов, 17 камбал и две акулы погибли. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба составила более 440 тысяч рублей.

Браконьерское судно также арестовано.