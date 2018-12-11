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Вышел новый трейлер фильма "Годзилла 2: Король монстров"

Мировое кино
    11.12.2018, 11:12
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован трейлер новой части "Вселенной монстров" (MonsterVerse) Legendary Entertainment, фильма "Годзилла 2: Король монстров", постановщиком и сценаристом (в соавторстве с Заком Шилдсом) которой выступает Майкл Догерти, ранее снимавший лишь хорроры - "Кошелек или жизнь" и "Крампус".

Помимо непосредственно Годзиллы, на гигантскую деструктивную вечеринку заглянут опаснокрылая Мотра, огненный стервятник Родан и трехголовый Кинг Гидора. Ожидается появление и неугомонного мохнатого романтика, ненавидящего вертолеты примата Кинг Конга.

Фото: youtube.com/ BBC
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Компанию титанам составят следующие актеры: Милли Бобби Браун ("Очень странные дела"), Вера Фармига ("Заклятие"), Кайл Чандлер ("Цель номер один"), Кен Ватанабе ("Начало", "Последний самурай"), Салли Хокинс ("Форма воды") и другие.

Картина станет третьим монстр-эпиком киновселенной после успешных "Годзиллы" и "Конга: Остров черепа".

В центре сюжета окажется криптозоологическое агентство "Монарх", которому предстоит как-то сдержать древних хтонических огромных монстров, планирующих сойтись в невероятном масштабном сражении за право стать единственным правителем Земли.

"Годзилла 2: Король монстров" появится в РФ 30 мая 2019 года.

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