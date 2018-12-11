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11.12.2018 16:40
Рубрика: Общество

Журналиста Хашкаджи посмертно признали "Человеком года"

Текст: Игорь Дунаевский
"Человеком года" по версии американского журнала Time стала группа журналистов, включающая саудовского колумниста Джамаля Хашкаджи, убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. О выборе редакции во вторник сообщили на сайте журнала.
Фото: AP Photo/Hasan Jamali Фото: AP Photo/Hasan Jamali
Фото: AP Photo/Hasan Jamali

В Time пояснили, что присуждают этот титул всем журналистам, которые пострадали за свою профессиональную деятельность. Редакция назвала их "Стражами", олицетворяющими "более широкую борьбу, которую по всему миру ведут бессчетное число других" людей. В шорт-лист претендентов попали видные политические деятели, в том числе президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп.

Фото: REUTERS
СМИ обнародовали последние слова убитого саудовского журналиста

Напомним, Хашкаджи был убит несколько недель назад в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Поначалу власти королевства отрицали это и настаивали на том, что он покинул дипмиссию. Но позже признали убийство, возложив ответственность за это на группу лиц, якобы действовавших самостоятельно. Многие западные комментаторы подвергали эту версию критике, предполагая, что убийство было совершено по указанию руководства Саудовской Аравии, поскольку журналист, который вел колонку в газете The Washington Post, нередко критически отзывался о властях королевства.

Общество СМИ и соцсети Нападения на журналистов
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