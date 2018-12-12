Россельхознадзор отменил ограничения на поставки с белорусской птицефабрики

С сегодняшнего дня Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции с белорусской птицефабрики "Дружба", где в ноябре выявили кокцидиостатики и антибиотики.

"Решение принято службой по результатам рассмотрения предоставленных белорусской стороной материалов о проведенном расследовании и принятых мерах, а также с учетом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора в том, что продукция белорусского предприятия соответствует требованиям ветеринарного законодательства России", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Тем не менее, в ближайшее время продукция предприятия будет подвергаться усиленному лабораторному контролю. Будут отбираться пробы на те запрещенные вещества, которые выявлялись раньше. В частности, речь идет о декоквинате, динитрокарбанилиде, толтразуриле сульфоне и тетрациклине. Кроме того, вся продукция, которая поступит на реализацию в Россию, должна быть произведена не раньше 12 декабря. Товар обязательно должен сопровождаться электронным сертификатом.

Напомним, с 24 ноября Россельхознадзор временно ограничил ввоз в Россию колбас, мяса птицы и говядины четырех предприятий Беларуси. Запрет коснулся продукции ИООО "Беловежские деликатесы", ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", ОАО "Слуцкий мясокомбинат" и уже названного ОАО "Птицефабрика "Дружба". Причиной этих мер стали выявленные нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России.