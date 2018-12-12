Что будет с рублем после заседания Банка России

Пятничное заседание Банка России по ключевой ставке и динамика цен на нефть определят динамику курса рубля до конца этой недели, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

В среду, 12 декабря, основное влияние на российскую валюту будут оказывать нефтяные котировки, говорит руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. Соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки способствовало стабилизации цены на нефть марки Brent в районе 60 долларов за баррель, отмечает аналитик.

В среду же выйдет ежемесячный отчет ОПЕК и данные о запасах сырой нефти от Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) с прогнозом по снижению запасов на 2,94 миллиона баррелей. При реализации прогноза цена на нефть в среду может находиться в диапазоне 59-61 доллара за баррель, а курс рубля по отношению к доллару - в диапазоне 66-67 рублей за доллар, прогнозирует Помыткин.

Ключевым фактором влияния на рубль в среду и до конца недели будут ожидания рынка по решению Банка России по ключевой ставке, считает руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-инвестиции" Евгений Воробьев. Консенсуса по поводу того, будет ли регулятор повышать ставку или оставит ее без изменений, пока не сложилось, подчеркивает он. Если ЦБ поднимет ставку, возможно умеренное укрепление российской валюты до 65,5-66 рублей за доллар, допускает Воробьев. При этом более важным для динамики рубля будет решение Банка России о возобновлении покупок валюты для Минфина на открытом рынке (оно тоже должно быть принято советом директоров 14 декабря), уточняет аналитик.

Ключевой вопрос - в каких объемах и в какие сроки ЦБ будет покупать валюту. Положительное решение о возобновлении покупок валюты для Минфина может оказать давление на курс рубля начиная с января 2019 года, говорит Помыткин. В случае принятия более мягкого решения о возобновлении покупки валюты, например, с постепенным увеличением объемов, и отсутствия решений по возможным санкциям курс будет находиться в диапазоне 65-67 рублей за доллар, считает аналитик.