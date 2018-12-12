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12.12.2018 11:15
Рубрика: Власть

Любительская рыбалка останется бесплатной

Текст: Татьяна Замахина
Госдума окончательно приняла закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях. Первое чтение законопроект кабмина, который затрагивает интересы более 20 млн рыбаков-любителей, прошел еще в декабре 2013 года, вызвав немало споров.
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

С тех пор шла дискуссия между правительством, депутатами, экспертами и сообществом рыбаков. Особенно активные споры велись по поводу предложений по введению так называемых именных разрешений на любительскую рыбалку.

Фото: depositphotos.com
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В итоге решили, что нельзя их вводить, прокомментировал глава профильного комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Он пояснил, что такие разрешения - "это все-таки документ, за который нужно платить деньги", а данный подход противоречил бы принципу бесплатности ловли рыбы в личных целях.

"Рыбалка у нас, действительно, должна быть по-настоящему бесплатной и свободной, - подчеркнул глава комитета. - Конечно, будут ограничения для рыбаков на участках, отданных государством под товарную аквакультуру, в национальных парках и тому подобных местах".

Еще одна ключевая норма законопроекта касается рыбопромысловых участков, которые были выделены под любительское рыболовство. По поводу них было немало нареканий со стороны населения: до 80 процентов водоемов в некоторых регионах были закрыты для любителей. Так что законопроект упраздняет рыбопромысловые участки с 31 декабря 2020 года. Они сохраняются только для районов Севера, Сибири и Дальнего Востока - это касается ценных видов рыб. Перечень участков, где водится такая рыба, будет утверждаться правительством.

Фото: depositphotos
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Среди других нововведений - полностью запрещается оборот жаберных сетей, за исключением тех районов Сибири и Дальнего Востока, Севера, где рыбалка сетями является традиционным видом. Сети подлежат учету. Кроме того, вводится запрет на подводную охоту с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы. Законопроект также вводит понятие "суточной нормы" вылова. "Эта мера будет важна для сохранения рыбы в водоемах средней полосы, особенно вблизи больших городов, где нагрузка на водоемы повышенная", - заявил Николаев.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года (за исключением положения об окончании работы рыбопромысловых участков, которые завершат свою деятельность 31 декабря 2020 года).

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