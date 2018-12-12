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12.12.2018 09:25
Рубрика: В мире

Экс-депутат Рады назвал причину миграции украинцев в Россию

Текст: Юрий Когалов

Три миллиона украинцев вынуждены работать в России, потому что не имеют такой возможности на Украине. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной Рады Кирилл Куликов в эфире телеканала Newsone.

"У нас три миллиона граждан вынуждены работать в России. Мы считаем их врагами страны? Мы же виноваты в том, что не дали возможность этим людям жить и работать на Украине", - заявил экс-парламентарий.

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По словам Куликова, в России украинцы выполняют в основном низкоквалифицированную работу. "Мы должны попытаться как-то этих людей поддержать, а мы им постоянно ставим препятствия на их жизненном пути", - отметил политик.

Ранее Москва в ответ на решение Киева ограничить въезд в страну граждан РФ заявила о готовности облегчить украинцам процедуру получения разрешения на пребывание на территории России, а затем и гражданства. "Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет", - заявил в начале декабря президент РФ Владимир Путин.

По словам замглавы МИД Григория Карасина, это отражает добрые намерения России по отношению к украинцам в отличие от того, что демонстрирует нынешняя киевская власть.

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