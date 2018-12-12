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12.12.2018 09:14
Рубрика: В мире

Финдиректора Huawei обязали сдать паспорт и носить электронный браслет

Текст: Юрий Когалов

Верховный суд Британской Колумбии принял решение выпустить под залог в 10 миллионов канадских долларов финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанную 1 декабря в Канаде по запросу США, где ее подозревают в организации сделок с Ираном в обход американских санкций. Как передает телеканал Global News, из этой суммы 7 миллионов необходимо внести наличными.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Мэн Ваньчжоу также обязали сдать паспорт и носить электронный браслет (ей запрещено покидать дом с 11 вечера до 6 утра). По мнению судьи Уильяма Эрка, этих условий достаточно, чтобы существенно снизить риск того, что финдиректор Huawei покинет территорию Канады до того, как США могут предоставить запрос об экстрадиции. У Соединенных Штатов есть время до 8 января 2019 года, чтобы передать все необходимые для этого документы. Если к этому сроку канадская сторона не получит запрос, Мэн Ваньчжоу отпустят на свободу до суда, который назначен на 6 февраля.

Между тем в самой Huawei выразили надежду на "скорейшее и справедливое завершения этого дела". "Мы уверены в том, что правовые системы Канады и США впоследствии смогут прийти к справедливому заключению", - подчеркнули в компании, добавив, что соблюдают все экспортные ограничения, введенные ООН, США и Евросоюзом.

В то же время некоторые китайские эксперты полагают, что задержание Мэн Ваньчжоу демонстрирует намерение Соединенных Штатов развязать с Китаем технологическую войну. По словам политолога университета Фудань Вэнь Яна, именно это истинная цель инициированного США торгового конфликта.

В мире Северная и Центральная Америка Канада В мире Восточная Азия Китай
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