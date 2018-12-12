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12.12.2018 17:26
Рубрика: Власть

Голикова: В России осталось 1,4 миллиона ветеранов

Текст: Надежда Толстоухова

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила в среду на заседании оргкомитета "Победа", что в стране осталось всего 1,4 миллиона ветеранов Великой отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов их семей, передает ТАСС.

Фото: Константин Завражин/РГ
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По ее словам, пенсия ветеранов составит 44 тысячи рублей в месяц. "Правительство поступательно принимает решения об увеличении такого материального обеспечения... Такой размер обеспечения в 2019 году составит 44 тысячи рублей для участников Великой Отечественной войны. При этом я хотела бы обратить внимание, что и далее увеличение пенсий будет производиться выше инфляции и увеличение единовременной денежной выплаты в соответствии с фактической инфляцией, - сказала Голикова.

Ранее вице-премьер сообщала, что с 1 января дополнительную прибавку к пенсии должны получить сельские жители - 25 процентов от суммы фиксированной выплаты, это более 1300 рублей в среднем.

Власть Работа власти Правительство Вице-премьеры
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