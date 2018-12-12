Голикова: В России осталось 1,4 миллиона ветеранов

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила в среду на заседании оргкомитета "Победа", что в стране осталось всего 1,4 миллиона ветеранов Великой отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов их семей, передает ТАСС.

По ее словам, пенсия ветеранов составит 44 тысячи рублей в месяц. "Правительство поступательно принимает решения об увеличении такого материального обеспечения... Такой размер обеспечения в 2019 году составит 44 тысячи рублей для участников Великой Отечественной войны. При этом я хотела бы обратить внимание, что и далее увеличение пенсий будет производиться выше инфляции и увеличение единовременной денежной выплаты в соответствии с фактической инфляцией, - сказала Голикова.

Ранее вице-премьер сообщала, что с 1 января дополнительную прибавку к пенсии должны получить сельские жители - 25 процентов от суммы фиксированной выплаты, это более 1300 рублей в среднем.