Google рассказал, что искали россияне в интернете в 2018 году

Компания Google в своем официальном блоге раскрыла статистику самых быстрорастущих поисковых запросов 2018 года в России. В топ-5 вошли:

1. Чемпионат мира по футболу

2. Олимпиада в Пхенчане

3. События в Кемерово

4. Бой Хабиба и Макгрегора

5. Выборы президента России

Кроме того, российские пользователи Google активно интересовались октябрьскими событиями в Керчи, Чемпионатом мира по хоккею, произошедшей в феврале авиакатастрофой Ан-148, свадьбой принца Гарри и лунным затмение 27 июля - самым длинным за 100 лет.

Самыми "искомыми" именами Чемпионата мира по футболу стали:



1. Игорь Акинфеев

2. Артем Дзюба

3. Александр Головин

4. Марио Фернандес

5. Станислав Черчесов

6. Федор Смолов

7. Денис Черышев

8. Лука Модрич

9. Килиан Мбаппе

10. Сергей Игнашевич

Из всех личностей, которыми россияне интересовались в 2018 году, в топ-5 вошли:

1. Хабиб Нурмагомедов

2. Меган Маркл

3. Настя Рыбка

4. Павел Грудинин

5. Президент Хорватии

6. Александр Кокорин

7. Алина Загитова

8. Илон Маск

9. Конор МакГрегор

10. Монеточка

В Google отмечают, что уходящий год запомнился не только радостными, но и печальными событиями. В категории "Утраты года" самыми быстрорастущими запросами стали:

1. Стивен Хокинг

2. Иосиф Кобзон

3. XXXtentacion

4. Олег Табаков

5. Стэн Ли

6. Николай Караченцов

7. Avicii

8. Евгений Осин

9. Денис Тен

10. Людмила Сенчина

Не обошлось в рейтинге Google и без мемов, которые захватили умы россиян в 2018 году. В пятерку наиболее популярных мемов вошли:

1. Илон Маск (главу Tesla атаковали фотографиями шуточных или дурацких изобретений с вопросом: "Как тебе такое, Илон Маск")

2. Мышь кродеться

3. Момо (странный абонент WhatsApp)

4. За себя и за Сашку (ставшая знаменитой фраза из фильма "Движение вверх")

5. Сын маминой подруги (вымышленный персонаж, который всегда успешнее и круче рассказчика)

Многие пользователи из России в 2018 году решили попытаться сменить профессию. Поэтому в десятку результатов в категории "Как стать" вошли:

1. Блогером

2. Моделью

3. Наблюдателем на выборах

4. Программистом

5. Космонавтом

6. Судьей

7. Волонтером

8. Фитнес-тренером

9. Фотографом

10. Стюардессой