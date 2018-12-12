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Рубрика: Административное право

Госдума продлила срок льготной оплаты штрафов ГИБДД

Текст: Татьяна Замахина
Нарушители ПДД смогут оплатить только половину штрафа, если извещение пришло с задержкой. Закон об этом Госдума приняла окончательно.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Согласно инициативе, штраф можно будет оплатить со скидкой 50% в случаях, если почтовое извещение о наложении административной ответственности поступило после истечения льготного срока. Он составляет 20 дней.

Фото: depositphotos.com
Госдума приняла поправки о борьбе с "серым" техосмотром

Нередки ситуации, когда при выявлении факта административного правонарушения с применением средств фото- и видеофиксации, копия постановления приходит с задержкой, сообщил глава Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, таким образом, фактически исключается возможность для льготной уплаты штрафа.

Законом закрепляется возможность восстановления пропущенного срока для льготной уплаты штрафа по ходатайству правонарушителя.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Автомобилистов обязали распечатывать электронный полис ОСАГО

Как заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, принимаемые поправки "должны восстановить справедливость в отношении российских автолюбителей". Сложившая ситуация, по его словам, ставит автомобилистов в неравное положение. Глава нижней палаты напомнил, что эта проблема стала предметом рассмотрения Конституционного суда, и Госдума, таким образом, поддержала решение, которое направлено на защиту законных прав граждан.

#автомобили #ПДД