Госдума продлила срок льготной оплаты штрафов ГИБДД

Нарушители ПДД смогут оплатить только половину штрафа, если извещение пришло с задержкой. Закон об этом Госдума приняла окончательно.

Согласно инициативе, штраф можно будет оплатить со скидкой 50% в случаях, если почтовое извещение о наложении административной ответственности поступило после истечения льготного срока. Он составляет 20 дней.

Нередки ситуации, когда при выявлении факта административного правонарушения с применением средств фото- и видеофиксации, копия постановления приходит с задержкой, сообщил глава Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, таким образом, фактически исключается возможность для льготной уплаты штрафа.

Законом закрепляется возможность восстановления пропущенного срока для льготной уплаты штрафа по ходатайству правонарушителя.

Как заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, принимаемые поправки "должны восстановить справедливость в отношении российских автолюбителей". Сложившая ситуация, по его словам, ставит автомобилистов в неравное положение. Глава нижней палаты напомнил, что эта проблема стала предметом рассмотрения Конституционного суда, и Госдума, таким образом, поддержала решение, которое направлено на защиту законных прав граждан.