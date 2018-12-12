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Рубрика: Культура

Искусство быть мудрым

Юрий Темирканов отметит юбилей фестивалем "Площадь искусств"
Текст: Владимир Дудин
Российская газета - Федеральный выпуск №7743 (280)
Ежегодно накануне открытия своего зимнего фестиваля "Площадь искусств" Юрий Темирканов дает пресс-конференцию. Фестиваль откроется 14 декабря выступлением Николая Луганского и Вадима Репина, а 15 декабря состоится большой концерт к 80-летию маэстро. В этот день в зале филармонии ожидают визит президента. Но заслуженным коллективом России будет дирижировать не юбиляр, а Марис Янсонс. Концерт транслирует в прямом эфире канал "Культура".
Маэстро Темирканова интересует классика, и он почти отказался от исполнения современной музыки. Фото: Анатолий Медведев Маэстро Темирканова интересует классика, и он почти отказался от исполнения современной музыки. Фото: Анатолий Медведев
Маэстро Темирканова интересует классика, и он почти отказался от исполнения современной музыки. Фото: Анатолий Медведев

Фестивалю Юрия Темирканова "Площадь искусств" в этом году исполняется 19 лет, и незыблемость принципов художественного руководителя выражается в его отношении к своему делу как к высокой духовной миссии. Темирканов давно дал понять всем, что его интересуют только вечные ценности (известно, что он практически отказался от исполнения современной музыки, кроме сочинений своего друга Гии Канчели и Родиона Щедрина). Любитель анекдотов, маэстро рассказал анекдот и журналистам: некто поздравляет другого и желает ему прожить до 120 лет, на что тот отвечает: "Мне как раз сегодня столько исполнилось" - "Тогда хорошего тебе дня!".

Швыдкой: При Темирканове истончается бренность суетной повседневности

Однако после вопроса журналистки о том, когда и кого назначат на пост главного дирижера второго филармонического оркестра, маэстро неожиданно свернул встречу, ответив, что "не хочет больше никого утомлять". На пресс-конференции успели выступить другие спикеры из программы "Площади искусств": директор Русского музея Владимир Гусев рассказал о выставках "Платки и шали" и "Неожиданный Малевич", директор Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф пригласил на премьеру мюзикла "Канкан" Кола Портера, который будет сыгран в честь маэстро. Небольшую речь произнес и Марис Янсонс, уже в третий раз выступающий в роли художественного руководителя и дирижера юбилейного концерта в честь Юрия Темирканова. Знающий Темирканова с 1961 года, маэстро Янсонс заметил, что в даже в самые непростые времена Юрию Хатуевичу удавалось "благодаря правильным и умным действиям сохранять филармонический оркестр на высоком уровне".

Справка "РГ"

Главные события первой недели "Площадь искусств":

15 декабря - Гала-концерт к юбилею Юрия Темирканова. Среди участников: Марис Янсонс, Денис Мацуев, Николай Луганский, Юлиан Рахлин, Вадим Репин, Юрий Башмет, Динара Алиева, Маттиас Гёрне, Паата Бурчуладзе, Карен Слак.

18 декабря - немецкий бас-баритон Маттиас Гёрне поет песни Шуберта в сопровождении заслуженного коллектива России под управлением Николая Алексеева.

19 декабря - сольный концерт норвежского пианиста Лейфа Ове Андснеса с музыкой Шумана, Шуберта, Яначека.

20 декабря - концертный хор Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова в храме Спаса на Крови исполнит сочинения Шостаковича и Щедрина.

21 декабря - оркестр Concerto Koln с программой "Бах в Италии".

22 декабря - Гидон Кремер, Игнат Солженицын и заслуженный коллектив России выступят с музыкой Шнитке и Бетховена.

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