Китай согласился снизить пошлины на автомобили из США

Китай дал согласие на снижение пошлин на импорт американских автомобилей с 40 до 15 процентов. В свою очередь, Соединенные Штаты пообещали не вводить новый пакет пошлин на китайские товары с нового года.

Как сообщает The Wall Street Journal, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ проинформировал об этом по телефону министра финансов США Стивена Мнучина.

Между тем данная инициатива находится в процессе рассмотрения и может быть подвергнута пересмотру.

Ранее Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе договорились наладить отношения между двумя странами и форсировать переговоры об аннулировании дополнительных пошлин, введенных за последние полгода.