Lexus LX проехал по российским дорогам 1 млн километров

Россияне верят в надежность японских автомобилей. В первую очередь это подтверждает вторичный рынок, где "японцы" по продажам всегда в числе первых.

Очередное доказательство неубиваемости продукции Страны восходящего солнца представил бренд Lexus. Как сообщила пресс-служба марки, Lexus LX 470 смог проехать более миллиона километров в российских условиях.

Машина серебристого цвета в комплектации R1 оснащена 4,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 234 л.с. и 5-ступенчатой АКПП, была произведена в 2006 году.

Уточняется, что владелец обслуживал свой внедорожник исключительно у официального дилера бренда. С 2006 года в процессе эксплуатации у Lexus LX 470 были заменены радиатор, генератор и кондиционер, однако за все время у его владельца не возникало серьезных неисправностей.

Фото: Пресс-служба Lexus.

Внедорожник использовался в качестве корпоративного автомобиля: машина проходила в день по 200-500 км.

Как отмечает пресс-служба японского бренда, хотя в мире существует немало автомобилей Lexus с миллионным пробегом, данный LX 470 позволил официально зафиксировать один из самых высоких показателей в России.

Владелец автомобиля сдал LX 470 в trade-in и купил LX 570 в комплектации Premium (стоимость без учета акций 6 717 000 рублей).

Кстати, не так давно сообщалось, что американка, работающая водителем-экспедитором, за пять лет проехала на Hyundai Elantra почти 2 миллиона километров. При этом двигатель, трансмиссия и одометр не подвергались замене. Компания в награду подарила ей золотую рамку для номера.

В 2016 году также в США нашли пикап Toyota Tundra с миллионным пробегом. Владельцу подарили новую машину, а пикап забрали на детальное изучение.