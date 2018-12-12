Зачем сто российских журналистов едут в Беларусь?

Первая половина декабря богата на события, касающиеся белорусско-российских отношений. 13 декабря в Бресте пройдет Совет Министров Союзного государства. Незадолго до этого Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили важнейшие аспекты интеграции в Санкт-Петербурге в ходе саммитов ЕАЭС и СНГ. А в пятницу, 14 декабря, состоится встреча белорусского лидера с представителями российского медиасообщества.

Общение Александра Лукашенко с российскими журналистами дает возможность из первых уст получить ответы на самые злободневные вопросы белорусско-российских отношений, и не только. Так что не удивительно, что желающих поучаствовать в пресс-конференции Президента Беларуси всегда очень много. Вот и на этот раз такое намерение изъявили около 100 работников теле- и радиокомпаний, газет и журналов, информационных агентств Москвы и Санкт-Петербурга, соседних с Беларусью Смоленской, Псковской, Брянской областей и даже Приморского края.

- В третий раз участвую в таком пресс-туре, - поделился впечатлениями с корреспондентом "СОЮЗа" главный редактор газеты "Владимирские ведомости" Игорь Ефремов. - Да и по другим поводам не раз бывал в республике. Беларусь мне нравится, в частности, тем, что там живут симпатичные мне люди, доброжелательно относящиеся к России. И очень тревожит, что совсем в другом ключе развиваются отношения с Украиной. Если представится возможность, хотел бы спросить у Александра Григорьевича, что надо сделать, чтобы подобный сценарий на постсоветском пространстве не повторился.

Как и многих других журналистов, Игоря Олеговича также интересует развитие белорусской экономики, особенно то, как идут дела в "белорусском "Сколково", как иногда называют минский Парк высоких технологий. Его посещение участниками пресс-тура, к слову, также предусмотрено. Наверняка много интересных тем родится в умах и сердцах российских коллег в результате посещения Витебской области и Минска. Программа поездки весьма насыщенная. Гости побывают в ОАО "Нафтан" в Новополоцке, на Минском заводе колесных тягачей, предприятиях холдинга "Амкодор", заводе компании "Штадлер". Каждый может почерпнуть там богатую фактуру о белорусско-российском экономическом сотрудничестве. Еще один акцент сделан на подготовке Беларуси к II Европейским играм. Российские журналисты посетят крупнейший многофункциональный спортивный объект "Минск-Арена", полностью реконструированный стадион "Динамо" и встретятся с руководителями спортивной отрасли.

Журналисты российских СМИ принимают участие в пресс-туре по Беларуси и встрече с белорусским Президентом

- Каждый раз еду в Беларусь как к добрым друзьям, с которыми хочется увидеться, обменяться мнениями, посмотреть на результаты их работы, - поделился настроением журналист из Санкт-Петербурга Андрей Антонов. - Так что приехал с чувством некоторого воодушевления, меня с Беларусью уже не разорвать. А у Александра Лукашенко хочу спросить, как сегодня живет и развивается страна, как решаются вопросы сохранения исторической памяти, народной культуры, социальной защищенности. С интересом послушаю ответы Президента Беларуси и на вопросы коллег.

К слову

Организаторами пресс-тура российских журналистов выступают пресс-служба Президента Беларуси, Постоянный Комитет Союзного государства, Национальный пресс-центр.