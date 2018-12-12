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12.12.2018 15:14
Рубрика: Экономика

Минфин не смог полностью продать выпуск ОФЗ на 16 млрд рублей

Текст: Роман Маркелов

Минфин на первом недельном аукционе в среду разместил 16-миллиардный выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) чуть больше чем наполовину. Это следует из сообщения, опубликованного министерством.

Фото: depositphotos.com
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Трехлетние ОФЗ с погашением 15 декабря 2021 года предлагались инвесторам в объеме 16,179 миллиарда рублей. Итоговый размещенный объем выпуска составил только 8,886 миллиарда, несмотря на спрос, превысивший 40,5 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность составила 8,35 процента годовых, говорится в релизе Минфина.

На втором аукционе в среду министерство планирует разместить выпуск четырехлетних ОФЗ на пять миллиардов рублей.

Минфин немного снизил общий объем предложения ОФЗ после не самых удачных аукционов в прошлую среду, когда ведомство разместило 80 процентов планируемого объема бумаг.

Фото: depositphotos.com
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При этом накануне Минфин объявил, что с 19 декабря ежемесячно будет предлагать на аукционах индексируемые на инфляцию облигации (ОФЗ-ИН). С начала 2018 года этот выпуск предлагался на четырех аукционах, последние их которых (в июне и июле) привлекли относительно низкий спрос, отмечают в ежедневном обзоре аналитики "ВТБ Капитала". Однако с того времени цена этих бумаг снизилась приблизительно на три процентных пункта, поэтому на текущем уровне они вполне могут вызвать более высокий спрос, допускают эксперты.

По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", банки едва ли будут заинтересованы в покупке этого инструмента в связи с технически низким показателем carry, однако интерес к ним могут потенциально проявить либо российские, либо зарубежные институциональные инвесторы. Первые активно покупали облигации с фиксированным купоном августе-сентябре, но уменьшили активность в последние месяцы, пишут они.

Экономика Макроэкономика Правительство Минфин
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