Названы самые безопасные автомобили 2018 года

Европейская независимая организация Euro NCAP назвала автомобили, которые стали лучшими в своем классе по безопасности. По пять звезд получили кроссовер Hyundai Nexo, седан Lexus ES и хэтчбек Mercedes-Benz A-Class.

Lexus ES стал победителем в двух классах - "Большой семейный автомобиль" и "Гибридный и электрический автомобиль". Эксперты оценили защищенность водителя и взрослого пассажира на 91 процент, ребенка - на 87 процентов, пешехода - на 90 процентов, а работу устройств обеспечения безопасности на 77 процентов.

В классе "Малый семейный автомобиль" лучшими признали Mercedes-Benz A-Class. Безопасность водителя и взрослых оценена на 96 процентов, маленьких пассажиров - на 91 процент, пешеходов - на 92 процентов, работа электронных устройств - на 75 процентов.

Самый безопасным большим кроссовером стал Hyundai Nexo с показателями 94 процента за защищенность водителя и взрослых, 87 процентов - за пассажиров-детей, 67 процентов - за пешеходов и 80 процентов - за работу электронных устройств.

В Euro NCAP отметили, что "звездные" рейтинги из различных категорий невозможно сравнить напрямую, поэтому звание "Лучший в своем классе" позволяет определить только лучший автомобиль среди аналогов. Получить звезду с каждым годом становится все сложнее вследствие ужесточения требований, поэтому рейтинг составляется всего один раз в календарный год.

Награда в категории электрических и гибридных автомобилей была присуждена в этом году впервые.