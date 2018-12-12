О чем говорят итоги сельхозпереписи

В России за десятилетие уменьшилось количество сельхозпроизводителей, но зато объемы выпущенной ими продукции увеличились. Об этом говорят итоги сельскохозяйственной переписи населения 2016 года, которые публикует "Российская газета".

В результатах переписи отмечается, что по сравнению с 2006 годом почти на 40 процентов упало число сельхозорганизаций, на 46 процентов - крестьянских и фермерских хозяйств. Четверть из оставшихся сельхозорганизаций и треть фермеров, крестьян и индивидуальных предпринимателей не осуществляли сельскохозяйственную деятельность. При этом в 2,6 раза возросли средние размеры земли у фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Также в каждой категории сельхозпроизводителей существенно выросло поголовье сельхозживотных в среднем на одну организацию. Поголовье свиней возросло в 11 раз, птицы - в два раза (в фермерских хозяйствах - в шесть раз). При этом индеек стали выращивать больше в четыре раза, цесарок - в 3,6 раза, перепелок и фазанов - в три раза. Поголовье овец и коз выросло на 21 процент. А поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров, сократилось на 18 процентов, хотя численность крупного рогатого скота мясных пород за десятилетие увеличилось в четыре раза.

Поголовье свиней в России выросло за десять лет в 11 раз, индеек - в четыре раза, цесарок - в 3,6 раза

Как пояснил "РГ" генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, тот факт, что число хозяйств уменьшилось, а объем производства вырос, свидетельствует о концентрации производства в сельском хозяйстве, выражающемся в укрупнении предприятий. Российский АПК развивается в сторону крупных высокотехнологических предприятий. Это тот путь, которым идет мировое сельское хозяйство. "Еще один интересный факт - на 50 процентов выросло производство технических культур, тех, что используются в промышленности", - продолжил он.

По словам директора Ситуационного центра социально-экономического развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Павла Смелова, такая перепись нужна для получения полной и объективной информации о сельском хозяйстве в стране. Причем не только по фермерам или агрохолдингам, но и по частным лицам, личным подсобным хозяйствам, дачам. "Мы исторически являемся аграрно привязанными людьми, такого количества дач, наверное, нет ни в одной стране мира. В основном россияне выращивают на них картошку, огурцы, помидоры и прочие овощи, фрукты, ягоды. В каких объемах - можно посчитать только во время переписи", - добавляет Смелов.